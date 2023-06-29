В США рассказали, под чьими знаменами Украине будет безопаснее Ветеран из США Дрейвен: Украине будет безопаснее с Россией

Фото: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что украинцы были бы в гораздо большей безопасности, если бы они оказались с Россией. В настоящий момент Украину надо спасать от самой себя, написал он в Twitter.

Я просто хочу встать и сказать то, что мы все знаем, Украина и ее народ были бы в гораздо большей безопасности под российскими знаменами, — считает Дрейвен.

Он подчеркнул, что Москва никогда не стремилась присоединить и контролировать всю Украину. Изначально речь шла только о тех регионах, которые традиционно были русскоязычными, однако сейчас, уверен ветеран, необходимо спасать всю Украину.

Похоже, Украина нуждается в спасении не только от Запада, но, как показывает эта история, и от самой себя, — заключил Дрейвен.

Он прежде говорил, что украинская армия была бы неспособна сопротивляться российской, если бы не солдаты НАТО, воюющие на стороне Киева. Многих заставили надеть военную форму Украины, отметил ветеран.

Ранее Ноктис Дрейвен заявил, что Украина — умирающий пациент, над которым издевается Запад по требованию Вашингтона. Он добавил, что конфликт не заканчивается, так как западные страны продолжают активно поставлять Киеву вооружения. Он назвал эти действия «бессердечными и жестокими».