«Умирающий пациент»: американский ветеран про Украину Ветеран ВС США Дрейвен: Запад издевается над умирающей Украиной

Фото: Ximena Borrazas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter заявил, что Украина — умирающий пациент, над которым издевается Запад по требованию Вашингтона. Он добавил, что конфликт не заканчивается, так как западные страны продолжают активно поставлять Киеву вооружения. Он назвал эти действия «бессердечными и жестокими».

Украина — это умирающий пациент, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала еще больше. Это бессердечно и жестоко, — написал Дрейвен.

Он выразил свою уверенность в том, что Россия окажется победителем в СВО, несмотря на надежды западных политиков по ослаблению Москвы.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский рассказал, что российские военные из группировки сорвали попытки ВСУ провести разведку боем и перебросить резервы на Купянском направлении. Также самоходные гаубицы «Мста-С» и орудия «Гиацинт» ликвидировали три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Грениковки, Орлянского и Артемовки.

Накануне военкоры сообщили, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали интенсивное наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Артемовска. Военные «Вагнера» активно продвигаются вдоль улиц Геологов и Корсунского, поддерживаемые массированными артиллерийскими ударами. Во время боев 18 марта войска смогли продвинуться в районе Буденовки еще на несколько кварталов.