«Запад» помешал ВСУ провести разведку боем и перебросить резервы ВС России сорвали разведку боем и переброску украинских резервов на Купянском направлении

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российские военные из группировки «Запад» сорвали попытки ВСУ провести разведку боем и перебросить резервы на Купянском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра «Запада» полковник Сергей Зыбинский. Также самоходные гаубицы «Мста-С» и орудия «Гиацинт» ликвидировали три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Грениковки, Орлянского и Артемовки.

В течение дня на Купянском направлении группировка войск «Запад» сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населенного пункта Грениковка, а также переброску резервов и ротацию войск в районе населенного пункта Першетравнево, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что в ходе СВО российские военные ликвидировали на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях около 500 солдат ВСУ. Наряду с этим украинские войска потеряли артсистемы М777 производства США, самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», автомобили и бронемашины, а также один самолет МиГ-29, сбитый в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР.