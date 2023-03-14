Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки Минобороны: ВС России уничтожили около 500 солдат ВСУ на ряде направлений

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Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Российские военные в ходе проведения спецоперации на Украине ликвидировали около 500 бойцов ВСУ на разных направлениях: на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, были уничтожены артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», а также автомобили и бронемашины ВСУ. Он добавил, что ВКС России сбили в районе населенного пункта Красноармейск в ДНР самолет МиГ-29 ВС Украины.

Уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37. <...> перехвачено 23 реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS», «Смерч» и «Ураган». <...> сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, — сказал представитель военного ведомства.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу поручил в два раза увеличить объемы производства высокоточных боеприпасов. Он также проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) и провел рабочее совещание с руководством предприятия, а также профильных органов военного управления.

14 марта Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчета реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» Западного военного округа в зоне проведения СВО. На распространенных кадрах запечатлено уничтожение командных пунктов, узлов связи и складов Вооруженных сил Украины.