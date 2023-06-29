Генерал назвал потери ВСУ за месяц контрнаступления Генерал Липовой: ВСУ за месяц контрнаступления потеряли треть солдат

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления потеряли треть военных, которых готовили в течение девяти месяцев. Также за время контрнаступления уничтожена треть бронетехники ВСУ, рассказал председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» в беседе с URA.RU.

За месяц наступления ВСУ одна треть бронетехники была потеряна. Столько же, если не больше, было потеряно личного состава из той группировки, которую они тщательно готовили в течение девяти месяцев. На сегодняшний день мы видим неуверенные действия киевского режима по направлениям в Харьковской, Запорожской областях, — рассказал генерал.

Он добавил, что на фоне потерь солдаты ВСУ саботируют приказы командования, сдаются в плен, чтобы не идти в наступление. Таков показатель морально-психологического состояния украинских военных, считает Липовой.

По его мнению, ВСУ перейдут к другим вариантам ведения боевых действий — диверсиям, рейдам РДГ. Противник должен показать Западу, что у него сохранился наступательный потенциал. От украинцев требуют решительных действий, которых они показать не могут в течение месяца, подчеркнул генерал.

Ранее журналист немецкого журнала Spiegel Йорг Ремер заявил, что российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 способен остановить контрнаступление ВСУ. По его мнению, солдаты ВСУ не могут свободно передвигаться из-за многочисленных укрепленных позиций ВС РФ, поэтому они становятся легкой мишенью для Ка-52.