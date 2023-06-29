Кеннеди-младший назвал роль, отведенную Белым домом Украине Кеннеди-младший: США превратили Украину в пешку в своей прокси-войне с Россией

Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Кеннеди-младший

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что Белый дом сделал Украину пешкой в своей прокси-войне с Россией. Такое поведение Вашингтона вредит Киеву, отметил он при общении с избирателями, которое транслировал телеканал News Nation.

Мы превратили эту нацию в пешку в прокси-войне между Россией и США, — подчеркнул Кеннеди-младший.

Он пояснил, что в украинском конфликте занимает позицию Киева, однако должен указать на множество шансов, упущенных США для разрешения ситуации мирно. Еще в апреле 2022 года был вариант заключить мир между Москвой и Киевом, однако Вашингтон побудил подорвать ту возможность, поскольку не хочет мира.

Кеннеди также назвал закономерными обеспокоенности России по поводу устремлений Украины в НАТО. Он напомнил, что США отвергли их.

Политик считает, что в 1992 году Вашингтон обманул Москву, пообещав отказаться от расширения НАТО. Теперь же Альянс продвинулся на тысячу миль, в 14 стран, разместив при этом ракетные системы в Румынии и Польше, рядом с границей России, заключил Кеннеди.

Ранее Роберт Кеннеди-младший раскритиковал президента США Джо Байдена за ухудшение отношений с Россией. По его словам, риторика действующего хозяина Белого дома свелась к враждебным высказываниям и угрозам. Политик также посетовал на то, что в Вашингтоне укрепилось извращенное и отчаявшееся представление о России, а неизбежный конфликт с Москвой стал краеугольным камнем американской внешней политики.