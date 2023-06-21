Кеннеди-младший обвинил Байдена в общении с Россией языком угроз Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: Байден свел общение с Россией к языку угроз

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Роберт Кеннеди — младший

Роберт Кеннеди — младший, претендующий на пост президента США, раскритиковал Джо Байдена за ухудшение отношений с Россией, передает РИА Новости. По его словам, риторика действующего хозяина Белого дома свелась к враждебным высказываниям и угрозам.

Сегодня Америка прервала практически все дипломатические контакты с Россией. Коммуникации выродились в обмен угрозами и оскорблениями. Рузвельт встречался со Сталиным, Кеннеди — с Хрущевым, Никсон — с Брежневым, Рейган — с Горбачевым. Может, Байден встретится с Путиным? — заявил Кеннеди-младший.

Политик также посетовал на то, что в Вашингтоне укрепилось извращенное и отчаявшееся представление о России, а неизбежный конфликт с Москвой стал краеугольным камнем американской внешней политики.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил на своей странице в Twitter о «немыслимой» ситуации, когда президент Джо Байден предъявляет обвинения своему основному конкуренту на выборах 2024 года Дональду Трампу. Председатель нижней палаты конгресса возмутился, что Байден «на протяжении нескольких десятилетий» хранил секретные документы. Он выразил свою поддержку Трампу и подчеркнул, что «верит в верховенство закона».