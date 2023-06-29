В США раскрыли новые подробности разгрома ВСУ Forbes: потери ВСУ в Запорожской области оказались катастрофическими

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщил, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) преодолеть минные заграждения в Запорожской области 8 июня обернулась более катастрофическими последствиями, чем предполагалось изначально. По его словам, анализ контрнаступления под селом Малая Токмачка показал, что техники было потеряно достаточно много.

Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали <...>. Недавно аналитики подсчитали еще больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты М2 [Bradley] 47-й бригады, — подчеркнул журналист.

Он пояснил, что анализ потерь ВСУ велся две недели. Аналитиками изучались видео с дронов. Оказалось, что в Запорожской области в тот день украинцы потеряли 17 БМП М-2, четыре танка Leopard 2A6 и три — Leopard 2R. И если уничтожение одной машины для разминирования Wisent нельзя назвать проблемой, поскольку у ВСУ их десятки, то стоит учитывать, что Киев получил всего сотню американских БМП Bradley, 21 Leopard 2A6, а Финляндия передала шесть Leopard 2R, рассказал Экс.

За кровавый час или два боевая группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских М2, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину Leopard 2R, — подсчитал журналист.

По его мнению, бой 8 июня у Малой Токмачки «стал катастрофой для украинской армии».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные 27 июня отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении. В районе Малой Токмачки при поддержке артиллерии уничтожены БМП, боевая бронемашина и живая сила противника, отметил он.