Зеленский объяснил пользу для России от членства Украины в НАТО Зеленский: вступление Украины в НАТО отвечает интересам России

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

России следует просить о принятии Украины в НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит ТАСС, членство страны обязало бы Альянс поддерживать мир в регионе, что отвечает в том числе и интересам Москвы.

Для России сейчас было бы правильным просить, чтобы Украину приняли в НАТО, — сказал Зеленский.

Президент Украины озвучил такое мнение в ходе своего выступления в Раде по случаю Дня Конституции. Высказывание Зеленского прозвучало через несколько минут после того, как он раскритиковал некоторых западных лидеров, которые до сих пор принимают решения с оглядкой на Москву. По его словам, весь восточный фланг НАТО хочет, чтобы США, Германия, Франция или Великобритания размещали своих солдат вблизи российских границ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предварительным условием для обсуждения украинского членства в военном блоке является победа в вооруженном конфликте с Россией. По его словам, на сегодняшний день самая срочная задача заключается в том, чтобы Украина победила в противостоянии с РФ как суверенное государство.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо до этого выразил уверенность, что когда-нибудь Украина вступит в НАТО. По его словам, стране нужно оказывать политическую поддержку, продолжать дискуссии о членстве и предоставить гарантии безопасности.