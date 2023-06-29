Минобороны показало поражение БМП Bradley российским танком Т-80 Минобороны показало поражение БМП Bradley российским танком Т-80 с расстояния в 9,5 км

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Танк Т-80

Минобороны РФ опубликовало видео того, как экипаж российского танка Т-80БВМ на Купянском направлении поразил с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 км американскую БМП Bradley. Наводчик-оператор танка с позывным Маэстро в беседе с РИА Новости назвал точный выстрел «обычной работой».

Обычная работа с закрытой огневой позиции — дальность до той цели была порядка 9,5 километров, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена. В ходе выполнения задачи целью была обозначена боевая машина пехоты Bradley, — отметил военный.

На записи видно выдвижение танка в район выполнения задачи и занятие им огневой позиции. Дальше экипаж подготовился к стрельбе, открыл огонь и покинул позицию, чтобы избежать контрбатарейного удара противника.

В Минобороны пояснили, что БМП и пехота ВСУ были обнаружены с помощью разведывательного беспилотника. Разведчики же и корректировали огонь. В военном ведомстве добавили, что танкисты благодаря БПЛА уничтожают наблюдательные пункты, склады боеприпасов и иностранную боевую технику ВСУ, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские военнослужащие захватили брошенный французский танк AMX-10RC вблизи населенного пункта Новодонецкое в ДНР. На опубликованном видео видно, что возле боевой машины лежит инструкция по ее применению.