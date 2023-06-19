Минобороны показало видео с захваченным французским танком Минобороны: ВС РФ захватили французский танк AMX-10RC ВСУ в Новодонецком

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие захватили брошенный французский танк AMX-10RC вблизи населенного пункта Новодонецкое в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. На опубликованном видео видно, что возле боевой машины лежит инструкция по применению.

В Минобороны уточнили, что всего на окраинах Новодонецкого брошено около 50 единиц военной техники ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что украинские военные попытались пойти в наступление в районе поселка Новодонецкий на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. По его словам, в результате ответного огня со стороны российских сил ВСУ потеряли более половины личного состава, все попытки наступления были подавлены.

Также он сообщил, что бойцы ВСУ попытались пойти в атаку недалеко от населенного пункта Ровонополь. Российским военным удалось отразить огонь, уничтожив танк, боевые бронированные машины и автомобили противника. Кроме этого, попытки наступления были отражены на Запорожском направлении в районе Чаривного, Новоданиловки и Малой Токмачки, заявил Чехов.