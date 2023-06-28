«Нет выхода»: военэксперт заявил о безуспешных атаках ВСУ Военэксперт Тимошенко: ВСУ от безысходности бросают дополнительные войска на прорыв фронта

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления потратили много сил на попытку прорыва по всей протяженности фронта, из-за чего им не удается пробить первую линию обороны ВС РФ, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Тимошенко. В пример он привел участок от Новоселок до Купянска, где проходят активные боевые действия, заявив, что в ходе боев ВСУ расходуют личный состав и технику. Собеседник подчеркнул, что даже при грамотно выстроенной обороне и правильных действиях будут потери.

У ВСУ не получается прорвать первую линию обороны, потому что силы, предназначенные по всем расчетам для того, чтобы прорвать нашу полосу, израсходовали на попытки наступления для прорыва по всей протяженности фронта. <...> Сейчас, поскольку у них выхода нет никакого и предъявить нечего по результатам, в дело брошены те войска, которые должны были войти в прорыв и громить наши тылы, — заявил Тимошенко.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» контрнаступления вооруженных сил страны еще впереди. По словам главы украинского военного ведомства, некоторые события были лишь «предварительным просмотром» готовящегося более масштабного наступления.