Артиллеристы ВС России уничтожили два опорных пункта противника в ДНР

Фото: МО РФ

Артиллеристы российской группировки «Юг» уничтожили опорные пункты двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, которые приводит РИА Новости, были поражены цели под Калиновкой и в Авдеевке в ДНР.

Артиллерийскими подразделениями «Южной» группировки войск уничтожены опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Калиновка и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке, — рассказал офицер.

Астафьев добавил, что на Марьинском направлении российские артиллеристами в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три 120-милиметровых миномета ВСУ.

Офицер также указал на точную работу экипажа тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» на передовой в районе Малой Калиновки. Техника Южного военного округа нанесла удар по скоплению живой силы противника.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео того, как экипаж российского танка Т-80БВМ на Купянском направлении поразил с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 км американскую БМП Bradley. Наводчик-оператор танка с позывным Маэстро назвал точный выстрел «обычной работой». В Минобороны пояснили, что БМП и пехота ВСУ были обнаружены с помощью разведывательного беспилотника.