Российский вертолет в ФРГ назвали главной помехой наступлению ВСУ Spiegel: российский вертолет Ка-52 способен остановить контрнаступление ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Вертолет Ка-52

Журналист немецкого журнала Spiegel Йорг Ремер заявил, что российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 способен остановить контрнаступление ВСУ. Эта боевая машина отлично зарекомендовала себя в ходе спецоперации, считает он.

Чем дольше длится [спецоперация], тем лучше руководство российской армии приспосабливается к украинской тактике и атакует. [...] В настоящее время над украинскими пехотными подразделениями кружит мощный противник: российский вертолет Ка-52, также известный как «Аллигатор». Он считается одним из лучших боевых вертолетов в мире, — подчеркивается в публикации.

Ремер отметил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут свободно передвигаться из-за многочисленных укрепленных позиций ВС РФ, поэтому они становятся легкой мишенью для Ка-52.

Ранее обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive отметил, что российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» успешно наносит удары по подразделениям ВСУ. Эксперт отметил, что боевая машина может нести несколько тонн ракет и снарядов, а также имеет автоматическую пушку с 30-миллиметровым калибром. Некоторые вертолеты Ка-52 также оснащены инфракрасной камерой переднего обзора для наведения по целям, добавил Сучиу.