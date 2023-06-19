Российский «суперхищник» вызвал ужас у американских военных на Украине 19FortyFive назвал российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» суперхищником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ка-52

Российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» успешно наносит удары по подразделениям Вооруженных сил Украины, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive. Эксперт отметил, что боевая машина может нести несколько тон ракет и снарядов, а также имеет автоматическую пушку с 30-миллиметровым калибром. Некоторые вертолеты Ка-52 также оснащены инфракрасной камерой переднего обзора для наведения по целям.

Российские летчики приспосабливают свои охотничьи навыки, а «Аллигатор» по-прежнему остается «настоящим хищником», которого следует опасаться на поле боя, — написал Сучиу.

18 июня начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на Купянском направлении. В атаках с воздуха участвовали штурмовики Су-25 и вертолеты Ка-52, Ми-28, рассказал он.

Он уточнил, что в районе Староверовки по противнику отработали системы залпового огня «Торнадо-С». Кроме того, российская артиллерия вскрыла и поразила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. У Берестового и Стельмаховки артиллеристы сорвали три попытки украинских военных провести ротацию.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиацией разбомблены опорные пункты и скопление техники ВСУ на трех направлениях. Речь идет о Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях, уточнил представитель группировки.