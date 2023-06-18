Авиация восемь раз ударила по ВСУ под Купянском Минобороны: авиация восемь раз ударила по войскам ВСУ на Купянском направлении

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на Купянском направлении. В атаках с воздуха участвовали штурмовики Су-25 и вертолеты Ка-52, Ми-28, рассказал он РИА Новости.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны, — уточнил офицер.

Он рассказал, что в районе Староверовки по противнику отработали системы залпового огня «Торнадо-С». Кроме того, российская артиллерия вскрыла и поразила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. У Берестового и Стельмаховки артиллеристы сорвали три попытки украинских военных провести ротацию.

По позициям противника в районе населенного пункта Кисловка применялись минометы «Сани» и танки Т-72Б3. ВСУ потеряли до взвода живой силы, один БТР и грузовой автомобиль, подчеркнул Зыбинский.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиацией разбомблены опорные пункты и скопление техники ВСУ на трех направлениях. Речь идет о Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях, уточнил представитель группировки.