Песков рассказал, о чем помощник Путина говорил с посланником папы римского Песков: Ушаков и посланник папы римского Дзуппи обсудили гуманитарные вопросы на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и посланник папы римского кардинал Маттео Дзуппи в ходе встречи обменивались мнениями по гуманитарным вопросам в контексте Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что конкретных решений и договоренностей нет, диалог продолжат по мере необходимости, передает РИА Новости.

Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Каких-то конкретных решений или договоренностей нет, при необходимости диалог будет продолжаться, — сказал спикер Кремля.

Кардинал Дзуппи прибыл в Москву вечером 27 июня, посланник папы римского остановился в апостольской нунциатуре. Официальная программа его визита не объявлялась ни Ватиканом, ни российской стороной.

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский ранее согласились принять спецпосланников папы римского для обсуждения возможности проведения переговоров между конфликтующими сторонами.

До этого политолог Сергей Станкевич заявил, что встреча представителей Украины и России со специальными посланниками Ватикана является хорошим знаком, но она не приведет к незамедлительному урегулированию украинского конфликта или к его прекращению. Он отметил, что сейчас главная задача Ватикана — создать благоприятную атмосферу для проведения переговоров и площадку для них.