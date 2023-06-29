Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о местонахождении связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, а также заместителя кoмандующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина, передает ТАСС. При этом представитель Кремля с вопросами о генерале рекомендовал обратиться в Минобороны. Отмечается, что вопрос был зaдан в контексте публикаций в СМИ о возможной отставке Суровикина с поста.

Я не располагаю такой информацией.<…> (Путин) — верховный Главнокомандующий, работает с министром обороны, начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений, я попрошу обращаться в министерство (обороны), — заявил Песков.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал спекуляцией утверждения о том, что заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал Сергей Суровикин мог знать о предстоящей попытке мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, которые приводит ТАСС, эта информация является результатом пересудов.