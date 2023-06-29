Mash: в зоне СВО впервые заметили новейший американский беспилотник Mash: в зоне СВО впервые заметили американский БПЛА Jump 20

Фото: avinc.com

Jump 20

Тelegram-канал Mash сообщает, что в зоне проведения спецоперации впервые был замечен американский беспилотник тактического звена Jump 20. Этот БПЛА разрабатывался для переноски небольших дронов, пишет канал.

Mash также сообщает, Jump 20 разрабатываются компанией AeroVironment в Верджинии. По данным СМИ, группа таких БПЛА может стоить около $ 8 млн, передает канал.

Отмечается, что такие аппараты способны пролетать до 185 километров и находиться в воздухе около 11 часов. Также они могут нести груз до 13,6 килограмма.

25 июня Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники Росгвардии посадили БПЛА в Курской области около деревни Гирьи. По информации канала, беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 26 июня беспилотник пытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске. БПЛА самолетного типа залетел на территорию нефтебазы «РН-Черноземье», но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.