СК установил личности более 200 погибших и без вести пропавших в ходе СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работник следственного комитета на месте обстрела в Донецке со стороны ВСУ

Следственный комитет России установил личности более 200 погибших и без вести пропавших участников военной операции на Украине и мирных жителей Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Следователи, криминалисты и эксперты СК осматривают населенные пункты, подвергшиеся артиллерийским и минометным обстрелам со стороны ВСУ.

Продолжается работа по идентификации погибших и поиску без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса. По результатам исследований установлены личности более 200 человек, — говорится в сообщении.

Системная работа следователей, криминалистов и экспертов ведомства продолжается. Кроме того, оценивается причиненный ущерб. В рамках работы правоохранительных органов осмотрены поселок городского типа Мангуш и село Павлополь в ДНР, где были зафиксированы многочисленные разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

Весной глава СКР Александр Бастрыкин заявил об идее создания трибунала в связи с преступлениями «киевского режима». После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Следственный комитет тщательно фиксирует все преступления украинского руководства, материалы по которым в будущем смогут лечь в основу трибунала.

О потерях российской армии в последний раз сообщал министр обороны России Сергей Шойгу 6 июня: он рассказал о гибели 71 бойца в ходе контрнаступления ВСУ. До этого Шойгу отчитывался о потерях 21 сентября прошлого года. Тогда он заявил, что всего погибли 5937 человек.