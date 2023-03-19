В Кремле одобрили идею Бастрыкина о создании отечественного трибунала Песков: материалы СК касательно преступлений Украины могут лечь в основу трибунала

Фото: sledcomru/vk.com

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России (СКР) тщательно фиксирует все преступления украинского руководства, материалы по которым в будущем смогут лечь в основу трибунала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил об идее создания трибунала в связи с преступлениями «киевского режима».

Мы знаем, что ведется работа Следственным комитетом, тщательно фиксируются все преступления киевского режима, ведется очень напряженная, серьезная, кропотливая работа, материалы которой, безусловно, могут быть в основе трибунала, — сказал представитель Кремля.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. Ордер также был оформлен на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию».