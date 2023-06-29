Названо число наемников с Украины, ставших фигурантами уголовных дел в РФ СК России возбудил уголовные дела против 160 иностранных наемников с Украины

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В России возбуждены уголовные дела против 160 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, сообщили в Telegram-канале СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин заслушал доклады о расследовании преступлений Киева на совещании в Донецке.

Расследуется дело о наемничестве. Во взаимодействии с Минобороны России и другими службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. Ведется уголовное преследование 160 иностранцев из 33 стран, — говорится в сообщении СК.

Также Бастрыкину доложили о деле в отношении экипажа танка в составе командира, наводчика и механика-водителя, обвиняемых в обстрелах жилых домов и зданий в Мариуполе в марте 2022 года. Следователи оценили нанесенный ущерб в более чем 822 млн рублей. Фигурантам предъявили обвинения, они дали признательные показания.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что в боевых действиях на стороне Украины могут участвовать выходцы из стран ОДКБ. По мнению депутата, было бы хорошо, чтобы военнослужащие «из Казахстана или Киргизии» не противостояли России в конфликте.