В Госдуме заявили об участии в СВО выходцев из стран ОДКБ на стороне ВСУ Депутат Госдумы Затулин заявил, что в СВО на стороне ВСУ участвуют выходцы из стран ОДКБ

Фото: Министерство обороны Украины

На стороне вооруженных сил Украины воюют выходцы из стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он отметил, что перед Россией не стоит задача переманить их на свою сторону.

Я не думаю, что мы сейчас бьемся над задачей, как бы нам военнослужащих Казахстана или Киргизии на свою сторону привлечь в ходе военных действий. Нам бы хорошо было, чтобы выходцы из этих стран не воевали на чужой стороне, — сказал Затулин.

Депутат связал сложившуюся ситуацию с антироссийскими настроениями элит в странах ОДКБ. По его словам, чем больше СВО затягивается, «откладываются на будущее победы», тем сильнее усугубляется ситуация.

В конце мая первый заместитель председателя Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев заявил, что на стороне Украины воюют более двух тысяч иностранных наемников. По его словам, всего в конфликте задействованы военные из 71 страны.

В апреле Министерство обороны Латвии подтвердило присутствие латвийских военных на Украине. При этом в ведомстве уточнили, что те не участвуют в боевых действиях. Отмечается, что солдаты были направлены на выполнение вспомогательных функций, таких как охрана посольства Латвии на Украине и охрана грузов.