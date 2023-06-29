Baza: дочь Суровикина Виктория заявила, что ее отца никто не арестовывал

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Сергей Суровикин

Telegram-канал Baza пишет, что дочь заместителя командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина Вероника опровергла информацию об аресте генерала. По ее словам, Суровикина никто не арестовывал и с ним все в порядке. Накануне в соцсетях появились посты о якобы заключении генерала в СИЗО по подозрению в причастности к попытке мятежа ЧВК «Вагнер».

Виктория Суровикина заявила каналу, что с главкомом ВКС «ничего не произошло», его никто не арестовывал, а сейчас «все на своих рабочих местах». По ее словам, которые передает Baza, генерал «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее 29 июня заявил, что не располагает информацией о местонахождении Суровикина. При этом представитель Кремля с вопросами о генерале рекомендовал обратиться в Минобороны. Отмечается, что вопрос был зaдан в контексте публикаций в СМИ о возможной отставке Суровикина с поста.

Ранее Песков назвал спекуляцией утверждения о том, что Суровикин мог знать о предстоящей попытке мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, эта информация является результатом пересудов.