В Госдуме назвали причину конфликта Пригожина и Минобороны Картаполов: Пригожин не подписал контракт с МО РФ, и ему отказали в финансировании

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

Председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин не подписал контракт с Минобороны России и ему отказали в финансировании. По словам парламентария, которые приводит РИА Новости, предпринимателю сообщили, что бойцы ЧВК не будут участвовать в военной операции на Украине.

За несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение, выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае «Вагнер» не будет принимать участие в специальной военной операции, — сказал Картаполов.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Компания «Конкорд», являющаяся собственником ЧВК «Вагнер», за год получила более 86 млрд рублей, заявил позже Путин. По его словам, деньги на содержание бойцов и стимулирующие выплаты выделялись из бюджета.