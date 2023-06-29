Военэксперт раскрыл, чем командовали погибшие в Краматорске генералы ВСУ Эксперт Матвийчук заявил, что в Краматорске мог быть уничтожен руководящий состав группировки ВСУ

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Краматорск, Украина

Ударом по Краматорску мог быть уничтожен руководящий состав группировки ВСУ, действующей на направлении Славянск-Краматорск-Артемовск, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он добавил, что на фоне последних неудач Киева эти потери нанесут моральный урон всей Украине.

Я думаю, что [мог быть уничтожен] весь руководящий состав группировки ВСУ, действующей на направлении Славянск-Краматорск-Артемовск. Думаю, что база 56-й бригады стала просто местом совещания, решались какие-то проблемы по поводу развития наступления. На фоне всех неудач ВСУ, последних ударов по Залужному, Буданову, думаю, что это критичные потери, моральный урон и для генералов, офицеров и для всего населения Украины, так как россияне умеют отслеживать и наносить удары, — заявил он.

Ранее подконтрольная украинским властям Донецкая областная прокуратура сообщила в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ), что в результате ракетного удара по Краматорску погибли девять человек. По данным ведомства, центр города был обстрелян 27 июня. В ночь на 28 июля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявляла о четырех погибших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Ньюсач» до этого сообщил, что украинский волонтер случайно рассекретила присутствие западных военных инструкторов в Краматорске с помощью публикаций в соцсети, после чего по месту их дислокации был нанесен ракетный удар. Девушка сделала совместное фото с инструкторами из Канады, после чего опубликовала фотографии в соцсети. При этом в посте она указала аккаунты иностранных военных и геолокацию.