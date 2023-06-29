В Госдуме рассказали, в чем разница между ОБЖ и уроками по защите Родины Депутат Смолин объяснил, что уроки ОБЖ станут частью школьного курса защиты Родины

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Элементы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и азы военной подготовки будут преподаваться российским школьникам в рамках новой дисциплины «Основа безопасности и защита Родины», рассказал в беседе с Lenta.ru заместитель главы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, это является компромиссным решением.

Депутат уточнил, что думский комитет по обороне ранее настаивал на введении начальной военной подготовки в качестве отдельного школьного предмета, однако Министерство просвещения выбрало компромиссный путь.

В пределах тех же часов создается комплексный предмет, включающий элементы обеспечения безопасности жизнедеятельности и начальной военной подготовки. Видимо, в том числе с добавлением содержания, связанного с этой самой начальной военной подготовкой. <...> Решение, которое приняло Минпросвещения, представляется компромиссным, — подчеркнул парламентарий.

Он высказал мнение, что такая новация в учебной программе продиктована внешнеполитическими обстоятельствами. По словам Смолина, идею возвращения начальной военной подготовки в школы поддерживают около 70% родителей.

Ранее заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева рассказала, что российских школьников с 1 сентября 2024 года начнут обучать предмету «Основа безопасности и защита Родины», уже формируется рабочая группа для разработки федеральной учебной программы.