Школьников начнут обучать основам безопасности и защиты Родины В школах с 2024 года добавится предмет «Основа безопасности и защита Родины»

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российских школьников с 1 сентября 2024 года начнут обучать предмету «Основа безопасности и защита Родины», на сегодняшний день формируется рабочая группа, которая займется учебной федеральной программой, передает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анну Тимофееву в Госдуме. Она пояснила, что на сегодняшний день идет процесс формирования рабочей группы, задача которой разработать учебный материал и программу по этому предмету.

У нас появляется новый учебный предмет «Основа безопасности и защита Родины». <...> Формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, — сказала она.

Она пояснила, что в создании обучающей программы примут участие представители Министерства обороны РФ, а также представители МЧС. Вместе с тем будет разработан новый учебник для средней и старшей школы.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что в России настало время, когда необходимо отменить домашние задания для школьников. Он отметил, что подобная практика является общемировой и разгрузка детей и преподавателей только пойдет всем на пользу. Даванков также пояснил, что идею инициативы ему подал сын.