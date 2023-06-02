В России настало время, когда необходимо отменить домашние задания для школьников, заявил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, его слова в беседе с РИА Новости привела пресс-служба партии. По его словам, с такой просьбой к нему обратился сын. Депутат подчеркнул, что такая идея имеет право на жизнь, и в ближайшее время он обсудит ее со столичным департаментом образования и науки.
Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит «домашку». Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло, — рассказал Даванков.
Он заявил, что подобная практика является общемировой, и разгрузка детей и преподавателей только пойдет всем на пользу.