В России настало время, когда необходимо отменить домашние задания для школьников, заявил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, его слова в беседе с РИА Новости привела пресс-служба партии. По его словам, с такой просьбой к нему обратился сын. Депутат подчеркнул, что такая идея имеет право на жизнь, и в ближайшее время он обсудит ее со столичным департаментом образования и науки.