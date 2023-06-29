Она остановит ВСУ? Что такое «линия Суровикина» и почему ее не прорвать Эшелонированная оборона протянута через Запорожскую область к Донбассу

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие обустраивают фортификационные сооружения

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление не достигло значительных успехов — ВСУ столкнулись с российской обороной. На фоне подобных заявлений особую актуальность приобрела оборонительная «линия Суровикина», построенная прошлой осенью и модернизированная за последнее время. Западные СМИ и аналитики признают, что попытки прорвать укрепления дорого стоят украинской армии. Военные эксперты рассказали NEWS.ru, что такое «линия Суровикина» и как ее используют российские войска.

Где находится «линия Суровикина»

Строго говоря, какого-то конкретного укрепления с таким названием не существует. У военных есть понятие «комплекс оборонительных сооружений», в число которых входят и укрепления на левом берегу Днепра. Их начали строить по распоряжению генерала армии Сергея Суровикина, который в октябре 2022 — январе 2023 года был командующим Объединенной группировкой российских войск на Украине.

Само понятие «линия Суровикина» родилось в соцсетях благодаря усилиям военкоров и пишущих об СВО экспертов. Более того, неясно даже, что называть «линией Суровикина». Одни полагают, что это некая «система оборонительных сооружений, преграждающих украинской армии путь к Азовскому морю и Крыму». Другие конкретизируют ее местоположение — военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко говорит, что она идет через Запорожскую область к Донбассу.

Как выстроена оборона новых территорий РФ

За время СВО российская сторона создала на новых территориях ряд оборонительных рубежей. Точное их расположение и мощность — военная тайна, но, судя по публикациям военкоров и СМИ, левый берег Днепра укреплен довольно серьезно. Вышеупомянутая «линия Суровикина» — один из ее элементов, отодвинутый на несколько километров вглубь от линии боевого соприкосновения.

"Российские оборонительные сооружения построены вдоль господствующих высот. Оборонительная линия состоит из десятков рубежей, эшелонирована в глубину на 25–30 км и прикрыта значительным числом инженерных заграждений«,— пишет в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Линии обороны перемежаются минными полями, подобно сыру и мясу в лазанье. Как утверждает военкор Дмитрий Стешин, там «заминировано всё». А поскольку мины ставились различными подразделениями на разных этапах СВО, то риск утечки надежной карты их расположения минимален.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости Минное заграждение

Большую роль минных заграждений отмечают и западные СМИ. Так, аналитик издания Forbes Дэвид Экс накануне опубликовал материал о больших потерях западной техники ВСУ во время попыток прорвать оборону ВС РФ на Токмакском направлении.

«Русские хорошо понимают важность направления Работино-Токмак-Мелитополь. Два мотострелковых полка буквально закопались в землю к северу от Работина. Их прикрывают пара бригад спецназа и части мобилизованных резервистов. Воздух постоянно патрулируют русские вертолеты. А главное — там повсюду мины, включая сотни или даже тысячи противотанковых ТМ-62», — написал он.

По данным Дэвида Экса, при первых же попытках прорваться на этом направлении в начале июня ВСУ потеряли около 25 единиц бронетехники на минных полях. «Когда дым боя рассеялся, открылось не менее 25 подорвавшихся машин: 17 БМП „Брэдли“, четыре танка Leopard 2A6, три танка Leopard 2R, и еще одна машина разминирования Wisent», — пояснил Экс. По его словам, эта попытка наступления стоила украинским военным больших потерь среди экипажей подорвавшихся машин.

Также сообщается, что российские военные вырыли «царь-окоп» протяженностью 70 км. Такое название дали украинские СМИ на основе опубликованных космических снимков со спутников PlanetLab и Sentinel-2. На самом деле это противотанковый ров, вдоль которого дополнительно установлены препятствия «зубы дракона» — бетонные пирамиды в несколько рядов, на которых танки застревают и садятся на них днищем. Эти заграждения известны еще со Второй мировой войны, против современных танков они также эффективны. Бронетехника не может сходу преодолеть «зубы дракона» без создания брешей.

Что говорят про «линию Суровикина»

В прессе встречались сообщения, что «линия Суровикина» якобы построена некачественно. «Линию Суровикина» критиковал экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин, в прошлом году он характеризовал укрепления как «не отвечающие вызовам времени».

Но есть и противоположное мнение. Многие военные эксперты, напротив, возлагают на оборонительные сооружения большие надежды, считая, что если ВСУ подойдут к линии, то дальше им продвинуться будет сложно.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

«Эта линия возводилась практически восемь месяцев и уходит в глубину обороны на несколько десятков километров, — пишет Борис Рожин. — Она опирается на развитую транспортно-логистическую сеть с хабами и тыловыми базами. При этом короткие логистические маршруты позволяют ВС РФ оперативно перебрасывать резервы с одного участка на другой без ущерба для боеготовности на фронте. Проще говоря, где бы ни потребовалось усилить огневые возможности, организовать это можно, не снимая войска с другого участка фронта».

По информации Рожина, оборонительные рубежи поддерживают реактивная артиллерия, боевая авиация ВКС РФ, а также вертолеты Ка-52. Авиация использует модернизированные бомбы ФАБ-250/500, способные планировать и корректировать траекторию падения.

Укрепления доказали свою надежность?

NEWS.ru опросил российских военных экспертов, насколько надежна «линия Суровикина».

«Российские укрепления уже доказали свою надежность — Украина их атакует две недели и не может преодолеть», — отметил в беседе военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, есть некоторая путаница в терминологии. Когда говорят «линия», неспециалисту представляется единая линия укреплений. Но на современном фронте такого не существует.

«Нет единой линии, есть многослойная система оборонных сооружений — первый, второй, третий рубежи, состоящие из различных звеньев — систем огневого прикрытия, засечных полос, инженерных сооружений», — добавил Литовкин.

По мнению военно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко, «линия Суровикина более чем надежна, это показало контрнаступление ВСУ».

«Некоторые говорят, что российские военные отошли на несколько километров, но это называется „эластичной обороной“, — сказал Онуфриенко NEWS.ru. — Нет задачи сидеть в окопах, не делая шагу назад. Невозможно на всем протяжении фронта держать большие силы. Понятно, что на одном участке противник всегда может сконцентрировать ударный кулак. Чтобы подтянуть туда резервы, нужно время, иногда на это уходят часы. Наши войска отходят, чтобы избежать потерь, в это время прибывают резервы».

Что говорят зарубежные эксперты

Украинские эксперты тоже считают, что преодолеть российские укрепления будет очень трудно.

«Прорвать многоуровневую линию обороны России, не понеся больших потерь, будет чрезвычайно сложно», — цитирует американское издание Financial Times сотрудника Национального института стратегических исследований в Киеве Николая Белескова.

Фото: РИА Новости Окопы на позициях бойцов ВС РФ

Сотрудник американского Института исследований внешней политики Роб Ли отмечает, что «российские укрепления спроектированы так, чтобы направить ВСУ в те районы, где наступающие попадут под плотный огонь... У России есть несколько линий обороны, даже если Украина успешно пробьет первую, у обороняющихся будет достаточно времени, чтобы усилить вторую или третью».

Как отмечается в материале Reuters, который основан преимущественно на спутниковых снимках, для помех на пути техники используются рвы, противотанковые ежи из трех сваренных между собой обрезков рельсов, бетонные пирамиды «зубы дракона». Танкоопасные направления прикрываются минными полями. За ними стрелковые окопы и позиции техники. Причем, для российских танков и самоходных артустановок также, как и для солдат, подготовлены укрытия-окопы и защищенные огневые позиции. Между линиями окопов — опять минные поля. И так в несколько эшелонов.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс считает, что плотное минирование может повлечь катастрофические результаты для ВСУ — когда на ремонт подорвавшейся техники надо будет потратить недели или даже месяцы, что может критически ослабить наступательные возможности киевских войск.

Могут ли ВСУ прорвать «линию Суровикина»

Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко рассказал в беседе с NEWS.ru, насколько трудным является преодоление укрепленной обороны для ВСУ. По его словам, для начала ВСУ нужно обеспечить огневой вал для поддержки атак — это требует высочайшей координации артиллерийского огня с действиями пехоты и техники.

«Если ты обстрелял первую линию окопов и тебе надо уже войти своими танками и пехотой на нее, то ты переносишь огонь на вторую линию. Это рутинная, с одной стороны, задача, которая выглядит на пальцах очень просто, а в жизни почему-то сложно», — отметил эксперт.

Тимошенко пояснил: согласно правилам военной науки, когда первая тактическая полоса прорвана, начинают «сматывать фланги» противника, — расширять линию прорыва. «И туда входит второй эшелон. Если становится ясно, что у противника силы ограничены, а остановить ваши атаки нечем, туда вводится резерв, а по сути резервом называется второй эшелон ваших атакующих войск, — и вот он уже начинает орудовать в тылу противника», — сказал Тимошенко.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

По его словам, при взгляде на карту с красными линиями оборонительных позиций «почему-то всем кажется, что за пределами этой линии всё свое, всё заполнено своими войсками». «А на самом деле в большинстве случаев, как только вы прошли тактическую зону, там практически нет противника и резервов. Вот на это и делается расчет при наступлении», — пояснил эксперт.

Но сейчас, по словам Тимошенко, ВСУ растратили большое количество сил в попытках нащупать слабые участки «линии Суровикина», проводя атаки на большой ширине фронта. «Ведь если посмотреть — от Новосёлок до Купянска у них везде проходят активные боевые действия, на это расходуются люди и техника», — отметил эксперт.

«Поскольку у них выхода нет и предъявить нечего, в дело брошены войска, которые должны были пойти в прорыв. На сегодня у ВСУ не хватает сил ни для прорыва, ни для того, чтобы продавить переднюю линию нашей обороны — по сути первую траншею», — рассказал Тимошенко.

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