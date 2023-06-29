Военэксперт раскрыл преимущества новых гаубиц с боевой системой «Успех-С» Эксперт Артамонов: модернизированные гаубицы «Мста-С» будут стрелять, как САУ «CAESAR»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Мста-С»

Гаубицы «Мста-С» с боевой системой «Успех-С» будут готовиться к выстрелу, как французская САУ «CAESAR», у которой наведение происходит автоматически, заявил военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, это даст возможность довести скорострельность с шести до восьми выстрелов в минуту.

В новой версии наводка по координатам происходит как в САУ «CAESAR». Модернизированная версия гаубицы сама обрабатывает запрос, когда вы вводите координаты цели, сама наводит ствол и готовится к выстрелу, выбирает тип снаряда в зависимости от цели, которую ввели и автоматически выбрасывает гильзу, соответственно, это облегчает работу артиллеристского расчета и ускорение, — заявил он.

Артамонов добавил, что пока модернизированные гаубицы не могут работать по принципу американской автоматизированной системы координации и управления огнем. По его словам, у американцев данные при системе управления огнем стекаются из очень многих каналов, это даже могут быть данные, подсчитанные по спутнику наблюдения.

В данном случае вопрос не в гаубице, а в том, что у них очень хорошо работают каналы передач и обработки информации. Поэтому тут я не ожидаю больших чудес, нам необходимо подобное еще наладить, — резюмировал Артамонов.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что властям Германии придется ждать три года, чтобы получить для бундесвера десять САУ Panzerhaubitze 2000. В издании отметили, что бундесвер передал Украине 14 гаубиц подобного типа, из-за чего в настоящее время возникла нехватка артиллерийских установок в немецкой армии.