Германии предрекли проблемы с пополнением вооружений Der Spiegel: Бундесвер будет ждать три года новых гаубиц на замену переданным Украине

Фото: Sven Eckelkamp / www.imago-images.de / Global Look Press

Властям Германии придется ждать три года, чтобы получить для бундесвера 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, пишет Der Spiegel. В издании отметили, что бундесвер передал Украине 14 гаубиц подобного типа, из-за чего в настоящее время возникла нехватка артиллерийских установок в немецкой армии.

Германии потребуется три года, чтобы приобрести для бундесвера 10 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, — сказано в публикации.

Всего власти страны, по информации издания, планируют потратить на закупку гаубиц около €154,7 миллионов.

Ранее госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет Hellfire класса «воздух — земля». Отмечается, что стоимость пакета вооружений для самолетов, вертолетов и беспилотников обойдется Варшаве в $150 миллионов. По данным агентства по оборонному сотрудничеству США, соответствующее уведомление уже направлено в конгресс.

Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на европейские источники сообщила, что французское руководство обвинили в торможении плана Евросоюза (ЕС) по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины. Отмечается, что Париж требует, чтобы сделка на два миллиарда евро по совместной закупке оружия досталась компаниям, которые держат свои производства в Европе. Греция и Кипр поддержали Францию, чтобы не допустить участия турецких компаний в торгах за контракты.