Европа разругалась из-за снарядов для Украины Telegraph: Францию обвинили в торможении плана ЕС по пополнению запасов снарядов Украины

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Французское руководство обвинили в торможении плана Евросоюза (ЕС) по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на европейские источники. Отмечается, что Париж требует, чтобы сделка на два миллиарда евро по совместной закупке оружия досталась компаниям, которые держат свои производства в Европе. Греция и Кипр поддержали Францию, чтобы не допустить участия турецких компаний в торгах за контракты.

Франция хочет гарантий, что сделка на два миллиарда евро по совместной закупке оружия принесет пользу только компаниям, базирующимся в Евросоюзе, — сказано в публикации.

Источники издания в Брюсселе рассказали, что недовольство Парижем растет, так как «Украина остро нуждается в боеприпасах».

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что окружение ВСУ в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением обороны Украины. По его мнению, противостояние ВСУ и ВС РФ в городе близится к завершению. Он отметил, что ВСУ оказались в тяжелом положении из-за нехватки боеприпасов, продовольствия и медикаментов.