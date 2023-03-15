В США считают, что падение Артемовска станет началом новой фазы конфликта Макгрегор считает, что захват Артемовска обрушит украинскую оборону

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Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Окружение украинской армии в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением обороны Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале. По его мнению, противостояние ВСУ и ВС РФ в городе близится к завершению.

Это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится, — отметил Макгрегор.

По его мнению, ВСУ оказались в тяжелом положении из-за нехватки боеприпасов, продовольствия и медикаментов.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что по состоянию на 15 марта российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.

Он также утверждает, что отдельные части украинских войск предпринимают попытки отступления из Артемовска по проселочным дорогам и полям. При этом из-за весенней распутицы украинская военная техника застревает в грязи и становится легкой мишенью.