США продадут Польше 800 ракет Hellfire

Фото: Lance Cpl. Christian Cortez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет Hellfire класса «воздух-земля», сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по оборонному сотрудничеству страны. Отмечается, что стоимость пакета вооружений для самолетов, вертолетов и беспилотников обойдется Варшаве в $150 миллионов. По данным агентства, соответствующее уведомление уже направлено в конгресс.

Госдепартамент вынес определение, одобряющее потенциальную... продажу правительству Польши ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 150 миллионов долларов, — сказано в публикации.

В Пентагоне рассчитывают, что вооружение будет способствовать модернизации польской армии, а также повысит возможности ее взаимодействия с американскими военными.

Ранее британская газета Telegraph со ссылкой на европейские источники сообщила, что французское руководство обвинили в торможении плана Евросоюза (ЕС) по пополнению запасов артиллерийских снарядов Украины. Отмечается, что Париж требует, чтобы сделка на два миллиарда евро по совместной закупке оружия досталась компаниям, которые держат свои производства в Европе. Греция и Кипр поддержали Францию, чтобы не допустить участия турецких компаний в торгах за контракты.