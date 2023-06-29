Киев наращивает силы для удара по Артемовску: как ВСУ атакуют РФ 29 июня Украинская артиллерия усилила обстрелы Белгородской области

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах нескольких населенных пунктов в течение последних суток. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об увеличении численности личного состава ударных групп и военной техники украинской армии для наступления на Донецком направлении. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о 14 погибших псковских военнослужащих при заходе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область 4 июня. Минобороны эту информацию не комментировало. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

ВСУ выпустили 30 снарядов по Белгородской области

Губернатор Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили свыше 30 снарядов по территории Белгородской области. По его словам, восемь из них упали в селе Красный Хутор в Белгородском районе. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет. Кроме того, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ сбросили с беспилотников три взрывных устройства. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

«В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 5 минометных и 7 артиллерийских снарядов. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.

Глава региона заявил, что в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Терезовка. По его словам, ВСУ били из артиллерии, зафиксировано два прилета. Никто не пострадал, разрушений нет. По словам Гладкова, 28 июня украинская армия обстреляла международный автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Губернатор уточнил, что было выпущено шесть минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Где ВСУ наращивают ударные группы

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Генеральный штаб ВСУ увеличивает численность личного состава ударных групп и военной техники для наступления на Донецком направлении. Он также обратил внимание на значительное увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов Артемовска и Соледара.

«В районе населенного пункта Артемовск и Соледар со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) отмечается усиление действий наступательного характера», — уточнил Марочко.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Где уничтожены позиции ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что подразделение уничтожило опорные пункты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ под Калиновкой и 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке на территории Донецкой Народной Республике (ДНР). Он добавил, что на Марьинском направлении российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три 120-милиметровых миномета украинской армии.

Офицер также отметил точную работу экипажа тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» на передовой в районе Малой Калиновки. Военнослужащие Южного военного округа нанесли удар термобарическими боеприпасами по скоплению живой силы противника.

Стало известно число погибших при вторжении ДРГ в Белгородскую область

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, которое опубликовано на его странице в социальной сети «ВКонтакте», заявил, что при заходе ДРГ в Белгородскую область 4 июня погибли 14 российских военнослужащих. По его словам, в тот день несколько солдат из Пскова попали в плен. Ведерников рассказал, что похороны состоялись на этой и на прошлой неделе. Минобороны эту информацию не комментировало.

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