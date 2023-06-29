Марочко: ВСУ наращивают число ударных групп на Донецком направлении

Фото: МО Украины

Генштаб Вооруженных сил Украины увеличивает численность личного состава ударных групп и военной техники для наступления на Донецком направлении, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Кроме того, он обратил внимание на значительное увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов Артемовска и Соледара.

В районе населенного пункта Артемовск и Соледар со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) отмечается усиление действий наступательного характера, — сказал он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» контрнаступления вооруженных сил страны еще впереди. По словам главы украинского военного ведомства, некоторые события были лишь «предварительным просмотром» готовящегося более масштабного наступления.

Российский военный эксперт Василий Дандыкин в свою очередь отметил, что высокие потери техники и личного состава Вооруженных сил Украины говорят о том, что объявленное Киевом контрнаступление начало выдыхаться. Он напомнил, что в США уже заявили о потере украинскими войсками 15% поставленных БМП Bradley, а потеря 259 танков означает, что ВСУ лишились «больше двух полноценных танковых бригад».