Поправка к Конституции о неотчуждаемости территорий является одной из главных, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, эффект от этих изменений можно ощутить уже сейчас.

Но есть одна поправка, которую можно пощупать уже сегодня. В 2020-м казалось, что ее придумали только для Крыма. Кто ж тогда мог предположить, что через пару лет Россия снова прирастет территориями, — заявил Коц.

Он подчеркнул, что, согласно главному законодательному документу, Россия не может отказаться от новых регионов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому на переговорах Москва отказывается от отчуждения этих территорий. Донбасс и Новороссия останутся с РФ навсегда не только на уровне культурного кода, но и законодательной системы, добавил военкор.

Ранее спикер Госдумы Володин рассказал, что поправки к Конституции, внесенные по инициативе президента Владимира Путина в 2020 году, укрепили социальные гарантии и традиционные ценности в стране. Изменения послужили фундаментом для нового этапа развития государства, пояснил парламентарий.