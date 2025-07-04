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04 июля 2025 в 18:30

Коц назвал проверенную временем поправку к Конституции России

Коц назвал главной поправку к Конституции о запрете отчуждения территорий России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправка к Конституции о неотчуждаемости территорий является одной из главных, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, эффект от этих изменений можно ощутить уже сейчас.

Но есть одна поправка, которую можно пощупать уже сегодня. В 2020-м казалось, что ее придумали только для Крыма. Кто ж тогда мог предположить, что через пару лет Россия снова прирастет территориями, — заявил Коц.

Он подчеркнул, что, согласно главному законодательному документу, Россия не может отказаться от новых регионов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому на переговорах Москва отказывается от отчуждения этих территорий. Донбасс и Новороссия останутся с РФ навсегда не только на уровне культурного кода, но и законодательной системы, добавил военкор.

Ранее спикер Госдумы Володин рассказал, что поправки к Конституции, внесенные по инициативе президента Владимира Путина в 2020 году, укрепили социальные гарантии и традиционные ценности в стране. Изменения послужили фундаментом для нового этапа развития государства, пояснил парламентарий.

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