Суровикин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер» «Необходимо подчиниться и остановить колонны». Суровикин обратился к бойцам ЧВК «Вагнер»

Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Генерал-полковник Сергей Суровикин, заместитель командующего Объединенной группировкой войск (ОГВ) призвал бойцов ЧВК «Вагнер» воздерживаться от действий, которые могут сыграть на руку противнику. Его обращение опубликовано в Telegram-канале военного корреспондента Андрея Руденко.

Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время. Пока не поздно и нужно, и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны. Вернуть их в пункты постоянной дислокации и в районы размещения. Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего вооруженных сил Российской Федерации, — заявил Суровикин.

Также к бойцам ЧВК «Вагнер» обратился генерал-лейтенант армии Алексеев.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Какие бы ни были у вас намерения, это удар в спину стране и президенту — большего удара по имиджу России, вооруженным силам придумать нельзя, такая провокация могла быть сделана только врагами страны, — отметил Алексеев.

Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщила, что действиям предпринимателя Евгения Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка в рамках уголовного дела. В ведомстве назвали законным и обоснованным возбуждение уголовного дела Следственным управлением ФСБ России против Пригожина по «факту организации вооруженного мятежа».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, которая «разворачивается вокруг предпринимателя Евгения Пригожина». По его словам, в настоящее время «принимаются все необходимые меры».