Буданов впервые вышел в прямой эфир после слухов о смерти

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов впервые вышел в прямой эфир на ТВ после слухов о своем тяжелом ранении и смерти. В эфире телеканала «Рада» он заявил, что хорошо себя чувствует, а СМИ распространяли недостоверную информацию.

Я воспринимаю это с усмешкой и реагирую так же. Пусть люди развлекаются. Фейки на то и есть фейки, чтобы вызвать какую-то реакцию у аудитории. Но это недоработанные фейки. Они поймали на крючок всемирно известных экспертов, вроде [экс-депутата Верховной рады] Ильи Кивы, который с пеной у рта рассказывал, что я погиб, потом воскрес, потом в кому какую-то впал, — сказал Буданов.

15 июня РИА Новости написало, что глава украинской военной разведки был ранен 29 мая во время российского удара по зданию его ведомства. Агентство утверждало, что ракета попала в соседний с Будановым кабинет. Журналисты уверяли, что глава разведки находился в тяжелом состоянии.

Также в материале говорилось, что раненого Буданова затем вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил главу украинской разведки в Германию.

5 июня гибель Буданова опровергли в Центре противодействия дезинформации Украины. В СМИ высказывали предположения, что глава ГУР был убит в результате ракетного удара.