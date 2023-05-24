«Жалко, что не убит»: в ГД отреагировали на ранение главкома ВСУ Залужного

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в беседе с NEWS.ru отреагировал на ранение главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Парламентарий выразил сожаление, что украинский военный «ранен, а не убит». По мнению Бородая, из-за тяжелого ранения Залужный «может не выкарабкаться».

Залужный ранен, жалко, что не убит, тем более он хитрый, умный, толковый и полностью завербован стороной реального противника человек. То, что он не убит, нас разочаровывает, но может быть не выкарабкается, несмотря на все усилия западных врачей, которые его окружают, — сказал Бородай.

Ранее сообщалось, что Залужный получил травму головы и осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту под Херсоном в начале мая. Источник РИА Новости добавил, что главкому ВСУ после ранения сделали трепанацию черепа. По прогнозам, главком ВСУ будет жить, но продолжать выполнять свою работу он будет не в состоянии.

10 мая появились сообщения о том, что Залужный отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. После этого появились слухи о его ранении и даже смерти.