Суровикин арестован и в СИЗО? Что известно о «генерале Армагеддоне» Что известно о местонахождении Сергея Суровикина и его прошлом

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Сергей Суровикин

В середине недели сначала в блогосфере, а затем и в западной прессе поднялась волна сообщений о том, что генерал армии Сергей Суровикин якобы арестован. Согласно этой версии, его могли задержать по подозрению в возможной причастности к попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Есть ли этому подтверждения, с чем может быть связано появление подобных слухов о Суровикине, что известно о местонахождении генерала и его прошлом — в материале NEWS.ru.

Кто запустил в прессе волну сообщений об аресте Суровикина

Сообщения о «задержании Суровикина» — заместителя кoмандующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО — появились в блогосфере в среду вечером, их быстро подхватили западные СМИ. Так, газета The New York Times со ссылкой на чиновников, якобы опирающихся на разведданные США, предположила, что Суровикин мог знать о подготовке попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

Эксперты издания не исключили, что Суровикин «мог помогать» планировать действия «Вагнера». Другие собеседники газеты допустили, что военачальник имел некоторое представление о планах вагнеровцев, но отнюдь не помогал осуществить их.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал спекуляциями и пересудами предположения иностранных СМИ о взаимодействии Суровикина с ЧВК «Вагнер» до и во время событий 24 июня.

Однако в четверг издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Суровикин якобы задержан и помещен в СИЗО «Лефортово».

Есть ли подтверждения, что Суровикин в СИЗО?

Политолог Марат Баширов сказал NEWS.ru, что в отсутствие подтвержденной информации публикация Financial Times выглядит не более чем уткой в традициях желтой прессы, неприличной для издания уровня FT, имеющего репутацию делового СМИ.

«Вроде бы уважаемое качественное издание, но уважаемости там, похоже, не осталось. Вот увидите: через какое-то время выяснится, что никто генерала не задерживал, но опровержения эта якобы качественная газета давать не будет. Вот так: вместо настоящей журналистской работы раздуваются откровенные слухи», — прокомментировал ситуацию Баширов.

В четверг днем прозвучало заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что он не располагает информацией о местонахождении заместителя командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. Песков переадресовал этот вопрос к Министерству обороны. «Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», — сказал Песков.

Вечером 29 июня ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников опроверг сообщение FT о пребывании Сергея Суровикина в СИЗО «Лефортово». Он отметил, что генерала нет и в других изоляторах временного содержания Москвы.

«Мне в последние дни очень часто звонят представители огромного количества российских и иностранных СМИ. Спрашивают: „Правда ли, что Суровикин в СИЗО?“ Отвечаю: ни в „Лефортово“, ни в других СИЗО его нет», — заявил в своем Telegram-канале представитель столичной ОНК.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Что сказала дочь Суровикина

Дочь заместителя командующего Вероника в четверг днем опровергла информацию об аресте отца. По ее словам, с генералом Суровикиным все в порядке: и он сам, и его ближайшее окружение находятся на своих рабочих местах.

Дочь также напомнила, что генерал не является публичной персоной и в круг его обязанностей не входят регулярные выступления в СМИ.

Не арест, а допрос?

После этого опровержения тон западной печати резко изменился. Агентство Bloomberg выпустило статью, содержавшую «более мягкий» вариант: по его версии, Суровикина не брали под стражу, но допросили представители военной прокуратуры. Якобы поэтому генерал и не появлялся на публике. В качестве единственного доказательства агентство, как и другие западные СМИ, ссылалось на «человека, знающего обстоятельства, но просившего не называть его». По словам этого источника, Суровикин якобы «содержится в одном месте, но не в тюрьме» (цитата из «Коммерсанта»).

Ссылаясь на анонима, издание предполагало, что «поводом для допросов» послужили некие связи генерала с «Вагнером» и что, возможно, военная прокуратура через Суровикина пытается выйти на других фигурантов — высокопоставленных офицеров Минобороны, которые могли быть как-то связаны с попыткой мятежа. Минобороны эту информацию не комментировало.

Чем известен генерал Сергей Суровикин

Сергей Владимирович Суровикин родился в 1966 году в Новосибирске. В 1987 году окончил с золотой медалью Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе. Начал службу с должности командира мотострелкового взвода, затем роты.

В 1989 году во время учений Суровикин, рискуя собственной жизнью, увел загоревшуюся БМП с боекомплектом от скопления людей, за что был награжден медалью.

Участие в путче ГКЧП

В августе 1991 года, находясь в звании капитана, будущий генерал Суровикин командовал мотострелковым батальоном, введенным по приказу ГКЧП в Москву. Движение батальона с техникой, состоявшей из БМП и БРДМ, в ночь на 21 августа на Садовом кольце остановили протестующие. Суровикин пытался договориться о пропуске колонны, но, не добившись успеха, пошел на прорыв: бронетехника пробила баррикады.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин (справа) во время торжественного открытия «Дня инноваций Восточного военного округа»

Трое защитников Белого дома погибли, шестеро военнослужащих получили ранения. Протестующие забрасывали технику бутылками с горючей смесью, в результате чего одна БМП сгорела. После поражения ГКЧП Суровикин был арестован, около семи месяцев находился под следствием. Но в результате обвинение с Суровикина было снято, он был отпущен, следствие пришло к выводу, что капитан просто выполнял приказы командования.

Более того, по указанию президента Бориса Ельцина Суровикин был вскоре повышен до майора — за образцовое выполнение воинского долга.

Учеба и служба в Чечне

В 1995 году Суровикин с отличием окончил в Москве Военную академию имени Фрунзе и вскоре был отправлен командиром батальона в Таджикистан. Это была первая горячая точка, где довелось служить будущему генералу.

В 2002 году окончил с отличием академию Генерального штаба ВС РФ и в 2004 году стал командиром 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Чечне. Подразделения дивизии проводили операции по поиску и уничтожению бандформирований.

На высших должностях

В 2008 году Суровикин был повышен до начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Затем недолго служил начальником штаба Приволжско-Уральского военного округа, а в 2010 году стал первым заместителем командующего войсками Центрального военного округа.

В 2012 году руководил рабочей группой Минобороны по созданию военной полиции. В 2012--2013 годах служил первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, а в октябре 2013 года был назначен командующим войсками округа. В декабре 2013 года Сергею Суровикину было присвоено звание генерал-полковника.

Командировки в Сирию «генерала Армагеддона»

В марте 2017 года Суровикин возглавил группировку войск ВС РФ в Сирии. В это время были проведены успешные операции по поддержке действий правительственных войск Башара Асада как с воздуха, так и в наземных операциях. Также проводились испытания новых образцов военной техники в боевых условиях. В октябре Суровикин вернулся в Москву и получил пост главкома Воздушно-космических войск (ВКС).

С января по апрель 2019 года Суровикин снова занимал должность командующего российской группировкой в Сирии. Командующие там менялись довольно часто, но Суровикин занимал должность больше года — дольше, чем любой другой генерал на этом посту. Там же, в Сирии, за Сергеем Суровикиным закрепилось определение «генерал Армагеддон». По сведениям прессы, он получил его из-за репутации жесткого и требовательного военачальника.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости 11 декабря 2017 года, президент РФ Владимир Путин и командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин

Боевая работа на Украине

С октября прошлого года по январь нынешнего Суровикин занимал пост командующего Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения СВО.

Как считается, именно Суровикин подготовил отвод российских войск и населения из Херсона за Днепр ради выравнивания линии фронта и занятия более выгодных для обороны рубежей. Также с подачи Суровикина, как писали военкоры, началось масштабное строительство оборонительных укреплений на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях. Эти укрепления получили неофициальное название «линия Суровикина». По мнению многих военных аналитиков, именно ее сооружение и позволило российской армии сдержать начатое в июне наступление ВСУ.

Также считается, что именно Суровикин стал прошлой осенью инициатором масштабной кампании ракетно-авиационных ударов по критической транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, что сильно затруднило снабжение ВСУ.

В январе Суровикин стал заместителем командующего группировкой российских войск в зоне СВО, при этом командующим стал глава Генштаба Валерий Герасимов.

Заявление Суровикина в ходе попытки мятежа

В ночь на 24 июня Суровикин призвал бойцов ЧВК «Вагнер» воздерживаться от действий, которые могут сыграть на руку противнику. Его обращение было опубликовано в Telegram-канале одного из военкоров.

«Пока не поздно, и нужно, и необходимо подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации. Остановить колонны. Вернуть их в пункты постоянной дислокации и в районы размещения», — требовал Суровикин. По его словам, «решить все проблемы» следует только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего.

В субботу 24 июня представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал Суровикина командующим Южной группировкой войск в зоне СВО.

Фото: МО РФ Обращение Суровикина

Какой может быть цель слухов об аресте Суровикина

Серию слухов в западной прессе об аресте генерала надо расценивать как преднамеренную информационно-психологическую операцию, заявил NEWS.ru политолог Богдан Безпалько.

«На фоне неудачного украинского контрнаступления российское население воодушевилось. Оно сплотилось вокруг государства, вокруг национальной идеи. Но когда случается попытка мятежа, потом возникают пересуды о том, что известного генерала вроде как взяли под стражу, — от этого у неискушенных, доверчивых людей начинается растерянность, сумятица в головах. Они уже не понимают, на кого ориентироваться», — пояснил политолог.

Ни один грамотный аналитик не будет обращать внимание на «такие кривотолки», пока не появятся официальные сведения, отмечает Безпалько. «Понятно, что слух этот — невероятный. С какой стати арестовывать Суровикина, если он сразу же выступил против попытки мятежа и призвал вагнеровцев остановиться?» — задается вопросом эксперт.

Информационная атака Запада направлена не на руководство России, не на властные структуры, а на обычных граждан, убежден Безпалько. Цель, по его мнению, — «расшатать российское общество».

«Слава богу, у нас ни президент, ни высшее руководство страны не читает Telergam», — напомнил порталу URA.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. «Всё это слухи, это пустые хлопоты, но они нервируют общество. У нас президент никогда не принимает решения под давлением общественного мнения, тем более американских или ципсошных (Центры информационно-психологических операций) Telegram-каналов», — сказал депутат.

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