Грядет битва за Херсон? Что значит активность ВСУ у Антоновского моста Украинская армия попыталась форсировать Днепр и захватить плацдарм у Антоновского моста под Херсоном

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Как сообщают военкоры, украинский десант высадился возле Антоновского моста через Днепр, напротив Херсона. ВСУ активизировались на флангах под Артемовском и в Запорожье в направлении Мелитополя. Военные эксперты рассказали NEWS.ru, что значат эти передвижения и как ВС РФ смогут противодействовать натиску противника.

Что значит для России высадка ВСУ у Антоновского моста

ВСУ высадились на левый, восточный берег Днепра и пытаются наращивать силы, прикрываясь от российских атак остатками Антоновского моста. В понедельник такую информацию распространили военкоры, а в блогосфере решили, что Киев хотел воспользоваться тем, что Москва решала ситуацию с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер». По данным военкоров, противника пока не отодвинули с его позиций.

Минобороны России эту информацию не подтверждает. Кроме того, по сообщениям журналистов, ВСУ заняли позиции у Антоновского моста гораздо раньше минувших выходных.

Так, в понедельник военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале: «В последнюю неделю активность противника на Днепре в районе Антоновского моста выросла аномально. Интенсивность переправ на наш берег по обмелевшей реке увеличилась кратно».

Утром в понедельник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью информацию о том, что ВСУ закрепились на левом берегу. Однако позже добавил: «Они уже, наверное, в десятый раз плацдарм создают, он обречен на провал».

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

В отличие от него военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru заявил, что доверяет сообщениям о появлении плацдарма ВСУ у Антоновского моста.

«Там ВСУ взяли небольшой участок на выходе с моста, причем дальше там снова идет водная преграда. Фактически украинские силы засели на островке. И контролируют только кусок местности примерно 500 на 500 метров», — пояснил Онуфриенко. Минобороны эту информацию не комментировало.

Когда может быть уничтожен украинский десант под Херсоном

Военный эксперт отметил, что российские силы не спешат выбить противника из-за характера местности. «Наступать нашим туда можно по единственной дороге, которая находится под обстрелом со стороны ВСУ. Выдвигаться туда сейчас — значит, просто нести неоправданные потери. Поэтому врагу наносится поражение огневыми средствами. Высадившаяся пехота противника тоже находится под постоянным обстрелом», — рассказал Онуфриенко.

Эксперт отметил, что у противника нет шансов на активное наступление в районе моста из-за малочисленности личного состава. По его мнению, ВС РФ могут выделить авиацию для действий на этом участке. «Как только подтянут — уничтожат противника», — поделился эксперт.

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с NEWS.ru ранее отмечал, что у противника не хватает сил для наступления на Херсонском направлении.

«Отдельными подразделениями там ничего не сделаешь. Для форсирования надо создать большой запас плавсредств, большое превосходство в силах против обороняющихся на определенном участке. Надо прикрыть все это средствами противовоздушной обороны от истребления с воздуха. Ничего этого у ВСУ под Херсоном, в районе обмеления нет», — подчеркнул эксперт.

Фото: МО РФ Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне СВО

Что Киев говорит об успехах «контрнаступления»

В понедельник замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска заняли запорожское село Ровнополье, которое находится на Времевском выступе, где с начала июня идут масштабные бои. По ее словам, ВСУ с конца прошлой недели «вели наступательные действия» и на разных направлениях «смогли продвинуться на один-два километра». Минобороны России эту информацию не комментировало.

По мнению других российских аналитиков, ситуация на Запорожском направлении хоть и напряженная, но стабильная. Полковник запаса Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru рассказал, что «ожесточенные бои уже вторые сутки идут на направлении городов Орехов — Токмак». «Продолжаются бои в районе села Пятихатки. Причем населенный пункт постоянно продолжает переходить из рук в руки. Так происходит уже вторые сутки. Также бои идут и на Ореховском направлении, но каких-либо успехов на данном направлении враг также не имел», — рассказал Матвийчук.

Почему эксперты не верят Киеву

Военный эксперт Онуфриенко отметил, что заявления Маляр «далеки от действительности». «Продвижение ВСУ на том же Времевском выступе после взятия какого-то пункта отбивается нашими войсками обратно. О продвижении на километр Маляр говорила и неделю назад. А речь идет об одних и тех же километрах. То же самое и в районе села Пятихатки», — сказал Онуфриенко.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Эксперт допустил, что местами ВСУ смогли немного «продавить там фронт», однако на Сватовском и Купянском направлениях уже, напротив, ВС РФ оттеснили противника. «Это продолжение все того же „контрнаступа“. Еще до выходных ВСУ подтянули резервы из второго эшелона, предназначенные для стратегического прорыва на Мелитополь, Бердянск и в сторону Крыма», — рассказал эксперт.

В субботу российские аналитики были обеспокоены тем, что уход ЧВК «Вагнер» из зоны проведения СВО может ослабить некоторые российские позиции. Однако даже на Западе признали, что этого не произошло. Газета The New York Times сообщила, что Украина не воспользовалась тем, что Россия решала другие вопросы в минувшие выходные, и ВСУ в своем наступлении не продвинулись.

Читайте также

Сальдо ответил на слухи о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра

Военный эксперт назвал самые горячие точки, где Россия бьется с ВСУ

Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ