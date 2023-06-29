Политолог назвал волну слухов об аресте Суровикина информационной атакой Политолог Безпалько: слух о задержании генерала Суровикина невероятный

Фото: The Kremlin Moscow

Шумиху в западной прессе о том, что генерал армии Сергей Суровикин якобы арестован, надо расценивать как преднамеренную информационно-психологическую операцию, заявил NEWS.ru политолог Богдан Безпалько. По его словам, причиной слухов стала попытка мятежа ЧВК «Вагнер», но для них нет причин, так как Суровикин сразу призвал бойцов остановиться.

На фоне неудачного украинского контрнаступления российское население воодушевилось. Оно сплотилось вокруг государства, вокруг национальной идеи. Но когда случается попытка мятежа, потом возникают пересуды о том, что известного генерала вроде как взяли под стражу, — от этого у неискушенных, доверчивых людей начинается растерянность, сумятица в головах. Они уже не понимают, на кого ориентироваться, — пояснил политолог.

Ни один грамотный аналитик не будет обращать внимание на «такие кривотолки», пока не появятся официальные сведения, отмечает Безпалько.

Понятно, что слух этот — невероятный. С какой стати арестовывать Суровикина, если он сразу же выступил против мятежа и призвал «вагнеровцев» остановиться? — задает эксперт риторический вопрос.

Информационная атака Запада направлена не на руководство России, не на властные структуры, а на обычных граждан, убежден Безпалько. Цель, по его мнению, — расшатать российское общество.

Что касается авторитета западных изданий — некогда серьезных — то он не пострадает при публикации откровенных фейков, так как репутация у западных СМИ уже давно утрачена. Они сами погубили ее публикацией сплетен и даже откровенных вымыслов, — посетовал собеседник.

В четверг днем Telegram-канал Baza сообщил, что дочь заместителя командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина Вероника опровергла информацию об аресте генерала. По ее словам, с Суровикиным все в порядке. Накануне в соцсетях появились посты о том, что генерал якобы смещен со своего поста и отправлен в СИЗО по подозрению в причастности к попытке мятежа ЧВК «Вагнер».

В четверг эти сообщения появились и в ведущих западных СМИ. Газета Financial Times утверждает, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами задержан. Как сообщало агентство Bloomberg, генерал был не задержан, но допрошен в военной прокуратуре.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков же заявил, что не располагает информацией о местонахождении Суровикина. Он рекомендовал обратиться с этими вопросами в Минобороны. Песков назвал спекуляцией утверждения о том, что Суровикин мог знать о предстоящей попытке мятежа. По его мнению, это не более чем пересуды.