Путин ответил на вопрос о местоположении Залужного Путин допустил, что Залужный может находиться за границей

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Об этом российский лидер заявил в ходе общения с военкорами, фрагмент беседы опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Отвечая на вопрос военкора Александра Сладкова о местоположении Залужного, Путин отметил, что об этом имеет смысл спросить у самого военачальника, «но для этого нужно перейти на иностранный язык».

Мне кажется, что я знаю. Вы у него спросите, где он, для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться, — сказал Путин.

В мае источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что Залужный получил тяжелые ранения в результате ракетного удара под Херсоном. По словам собеседника aгентства, главнокомандующему ВСУ сделали трепанацию черепа, его состояние осложнено наличием сахарного диабета второго типа.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото экстренного заседания по ситуации вокруг Каховской ГЭС, на котором присутствовал Залужный. Судя по снимка , на заседании не было главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова.

5 июня по Украине разлетелась информация о гибeли Буданова в результатe ракетного удара. Однако в руководстве страны заявили, что сообщения о смерти главного разведчика Украины являются информационным вбросом.