Разведчик из США рассказал, что на самом деле случилось с Залужным Разведчик Риттер: Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе под Херсоном

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара под Херсоном. Главком жив, сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom, не приведя источника своей информации.

Он жив, но он тяжело ранен после российского удара по командному пункту в окрестностях Херсона, — подчеркнул Риттер.

Он добавил, что ударами ВКС также в бункерах по всей Украине были ликвидированы многие сотрудники разведки Украины, сотрудничавшие с коллегами из США и Великобритании.

Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что Валерий Залужный не появляется на публике из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу контрнаступления. Он предположил, что речь идет о характере наступления, о времени или о направлениях. Эксперт исключил вероятность ликвидации генерала.