Против Тихановского возбудили дело за неповиновение руководству тюрьмы

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Сергей Тихановский (в центре)

Против осужденного к 18 годам оппозиционера Сергея Тихановского возбудили новое дело за неповиновение администрации тюрьмы, сообщается на сайте СК Белоруссии. По данным следствия, в августе — ноябре прошлого года осужденный не исполнял требования администрации учреждения, грубил представителям администрации и провоцировал сокамерников на конфликты.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 411 (злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление) Уголовного кодекса Республики Беларусь, — сказано в сообщении.

В 2020 году Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему было отказано в регистрации. Вместо него на выборы пошла его супруга Светлана. Ее поддержали штабы других недопущенных кандидатов, и она стала главным соперником действующего президента Александра Лукашенко.

12 октября 2021 года было возбуждено новое уголовное дело против лидеров белорусской оппозиции Тихановской и Павла Латушко, уехавших за пределы Белоруссии. Их обвинили в создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом. Также оппозиционер был признан виновным в разжигании расовой розни и организации массовых беспорядков. В декабре 2021 года Тихановского осудили на 18 лет колонии. Впоследствии Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии включил Сергея Тихановского в террористический список.