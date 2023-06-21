Стешин осудил «похороны» Буданова и Залужного: что пишут военкоры 21 июня Глава ГУР Украины вдруг появился в публичном поле

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Российские военкоры делятся информацией об оперативной обстановке на основных участках в зоне СВО. Александр Сладков предполагает, что будет наступление ВС РФ на Харьков, а Андрей Медведев критикует Telegram-каналы за излишний оптимизм. Что обсуждают военные блогеры 21 июня — в материале NEWS.ru.

Дмитрий Стешин: в России рано похоронили Буданова

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин отреагировал на появление главы ГУР Украины Кирилла Буданова в прямом эфире — несколько недель ходили слухи о его тяжелом ранении и даже гибели.

«Предупреждал же, что будут шлепать по губам оглоблей, нет — хоронили Буданова поверх Залужного и рвали баяны. Говорят, очень интересные пути распространения этой дезинформации всплыли. Быстрые такие сетки и каналы. Кто по скудоумию распространял, кто из патриотического огня в сердце, а кто и со злым умыслом», — написал Стешин.

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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов пропал в конце мая. Информация о его возможном ранении распространялась в российских и британских СМИ. Журналисты сообщали, что Буданова могли ранить во время ракетного удара по штабу ГУР в Киеве.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Андрей Медведев: быстро наступление ВСУ не закончится

Публицист Андрей Медведев раскритиковал Telegram-каналы за излишний оптимизм из-за неудач ВСУ в наступлении. По его словам, ситуация на фронтах очень тяжелая, особенно для участников, которых обстреливают из HIMARS в окопах.

«У нас отдельные товарищи начали победу праздновать. Наступление у противника захлебнулось, понимаешь. И новую мобилизацию Украина не осилит. И какие-то западные военные эксперты, ну если верить отдельным нашим спикерам, массово сомневаются в том, что ВСУ смогу осилить серьезное наступление. Быстро ничего не закончится», — констатирует Медведев.

Евгений Поддубный: ВСУ не прорвали оборону ни на одном участке

Противнику не удалось прорвать российскую оборону ни на одном из участков фронта, пишет военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. ВСУ не оставляют попыток наступления мотопехотными подразделениями в районе Времевского выступа и на Ореховском направлении в Запорожье.

«В районе Красногоровки, Авдеевки и Марьинки в ДНР противник также пытается изменить линию фронта, но все атаки заканчиваются потерей личного состава и техники», — подчеркивает Поддубный.

По данным военкора, на Купянском и Краснолиманском направлениях в Харьковской области ситуация складывается не в пользу ВСУ — попытки «контрнаступа» пресекаются артиллерией и авиацией.

Фото: МО Украины

Александр Сладков: «Заботой ВСУ станет оборона Харькова»

Военкор Александр Сладков полагает, что ВС РФ могут вынудить ВСУ перебросить подразделения с Запорожского направления на Харьковское.

«Да, противник стреляет, да, нащупывает слабые места. Возможно, его заботой скоро станет оборона Харькова. Тогда уже не мы резервы будем перебрасывать под Белгород, чего они безрезультатно добиваются, а они ударные бригады повезут к Харькову, оголив Запорожье», — предполагает Сладков.

По мнению военкора, ВСУ не отказались от наступления, но ни на Ореховском, ни на Южно-Донецком направлениях успеха не добились.

Идут бои за Работино: какая там обстановка

На Запорожском направлении украинские войска пытаются атаковать поселок Работино, который расположен в районе трассы, ведущей к Токмаку, сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«На позициях в н. п. Работино ничего сверхъестественного не происходит, противник малыми группами выходит и получает удар с ПТРК и крупнокалиберных пулеметов. Противник попытался эвакуировать своих два раза, но не вышло, особой активности не проявляют», — отмечают авторы со ссылкой на источники с мест.

Бои за деревню Пятихатки на дороге к Васильевке также продолжаются. Российские подразделения отодвинули противника на окраины, которую обстреливает артиллерия.

Фото: МО Украины

Борис Рожин: «Активность контрнаступления ВСУ снижается из-за потерь»

ВСУ снизили активность на Ореховском и Гуляйпольском направлениях в Запорожье и Времевском выступе, отмечает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он связывает это с потерями, которые понесли украинские подразделения в первую неделю наступления.

«Пятихатки остаются в оспариваемой зоне. На Времевском выступе наступление ВСУ увязло в районе Макаровки, Урожайного и Новодонецкого», — сообщает военный эксперт.

По данным Рожина, наступление ВСУ под Артемовском также успеха не имело. Ни один населенный пункт в пригородах Артемовска не был отбит — попытки продолжаются с 10 мая. Западная пресса комментирует происходящее как провал ВСУ, напоминает эксперт.

WarGonzo: контратака ВСУ под Артемовском провалилась

Источники WarGonzo подтверждают, что ВСУ при поддержке артиллерии атаковали Работино и Жеребянки на Запорожском направлении.

«ВС РФ удержали позиции. Тем не менее от Работино украинские подразделения отделяет менее трёх километров», — подчеркнули в WarGonzo.

Под Артемовском подразделения ВСУ пытались штурмовать Клещеевку и Ягодное, но без продвижения, отмечают авторы проекта. По их информации, ВС РФ пытались контратаковать в районе Григоровки, Орехово-Васильевки и Спорного. Минобороны эту информацию не комментировало.

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