Киев получил удар по «террористическим мозгам» в штабе ГУР ВС РФ нанесли удар по центрам принятия решений в столице Украины

Фото: CC BY-SA 3.0/Dimant/wikimedia.org

Здания Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Президент лично признал, что наши силы нанесли ракетный удар по штаб-квартире ГУР Минобороны Украины. Судя по всему, время уговоров, апелляции к здравому смыслу, бесконечных безответных жестов доброй воли прошло.

Почему уничтожение бункера подо Львовом не афишировали

Некоторое время назад в интернете появились сообщения о возможном уничтожении, как сейчас утверждают, десятков высокопоставленных вояк и стратегов в районе местечка Хмельницкий подо Львовом в еще советском бункере, построенном для командования Закарпатским военным округом. Как утверждали авторы сообщений, мощная ракета пробила метровый бетонный свод, под которым и западные специалисты чувствовали себя в абсолютной безопасности.

Тогда санитарные вертолеты пачками летели в Польшу, но наши официальные ведомства молчали. Информация о таком попадании впервые прошла в какой-то греческой газетке, а потому даже у нас вначале в такую удачу не поверили. Но есть такое понятие у разведок всего мира, как «активное мероприятие». Информация была вброшена, к ней привлекли внимание. И вскоре все уже говорили об уничтожении бункера как о свершившимся факте. Многие сочли тогда, что этот удар в очередной раз отсрочил начало пресловутого «контрнаступа».

Завидная цель на днепровском острове

Пару недель снимок штаб-квартиры ГУР, здание которой расположено на островке Рыбальский на Днепре, в черте Киева, кочевал по разным интернет-изданиям. Особый интерес к этой белой «коробке» стимулировало заявление генерала-разведчика Кирилла Буданова о намерении повсюду «убивать русских».

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press Кирилл Буданов

Много было высказано предложений, что пора продемонстрировать силу оружия прямо в столице Украины, несмотря на возражение некоторых знатоков, что там, в здании, давно уже ничего серьезного не осталось.

Понятно, что такие объекты прикрываются особенно тщательно. А потому удар по штабу ГУР был не только ударом на поражение шпионско-террористического гнезда, но дополнительной демонстрацией возможностей наших ракетных технологий, против которых бессильны самые раскрученные натовские системы ПРО и ПВО.

Как всегда, не все сразу поверили, что такой карающий удар был, наконец, нанесен. Но вскоре в Сети появилась информация о десятках карет скорой помощи, устремившихся на остров по мосту, который был перекрыт для остального транспорта. И опять вереница санитарных вертолетов и самолетов, устремившихся в Польшу и дальше — в Германию.

Казалось бы, при чем тут Эрдоган

Действительно, есть конспирологическая версия, утверждающая, что, мол, было некое соглашение о том, чтобы не вести активные боевые действия на Украине до завершения выборов в Турции. Не исключено, что ее сторонников ввело в заблуждение совпадение дат. На следующий день после завершения выборов и была произведена небывалая по масштабам атака на объекты на Украине. Так или иначе, но удары по центрам приятия решений, которые были обещаны чуть ли не год назад и к перспективам которых стали у нас относиться с некоторой иронией, начались.

Фото: МО РФ

Да, собственно, как уже можно реагировать на прямую атаку дронов на Кремль. Все разговоры о том, что мы еще не начали вести боевые действия по-настоящему, в прошлом. Тут и наш представитель в Совбезе ООН Небензя заявил, что мы будем предельно жестко отвечать на любые действия, направленные против ЗАЭС и города Энергодара. Так что уж говорить об ответках на нападения на наши города.