Что случилось с Залужным и Будановым, где они сейчас: все версии Украинские власти до сих пор не представили доказательств, что главком ВСУ и руководитель Главного управления разведки не погибли

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Валерий Залужный (слева) и Кирилл Буданов

Достоверной информации о местонахождении и состоянии главкома ВСУ Валерия Залужного и руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова нет больше месяца. Что говорят в Киеве, Москве и на Западе об исчезновении Залужного и Буданова на фоне ракетных ударов по центрам приятия решений — в материале NEWS.ru.

Что сообщает Киев о Залужном и Буданове

Официальные украинские источники утверждают, что с Залужным и Будановым все в порядке. Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 июня, сообщил в своем Telegram-канале: «Было сегодня еще одно событие, еще один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала... И был Буданов».

Напомним, 25 мая СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах Украины рассказали, что Залужный получил серьезную травму головы. Буданов, по информации журналистов, мог пострадать во время удара по штаб-квартире ГУР в Киеве, который произошел через четыре дня, 29-го. Сам он общался с прессой 25-го и рассказывал одному из украинских изданий о тяжелом ранении в Донбассе.

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Фото: МО Украины Главком ВСУ Валерий Залужный не появляется на людях уже полтора месяца

16 июня представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о состоянии руководителя ГУР в эфире украинского ТВ: «Прекрасное здоровье, хороший аппетит».

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива не поверил руководству Украины и предложил привести доказательства, что Буданов и Залужный живы.

«Пригласите журналистов, пусть развеют все сомнения, пусть ответят на существующие вопросы, которых за время их (Буданова и Залужного. — NEWS.ru) отсутствия накопилось огромное количество. А то получается, что в самый ответственный момент армия обезглавлена и деморализована», — написал Кива в Telegram.

Фото: t.me/illykyva Экс-депутат Рады Илья Кива предложил властям Украины официально опровергнуть гибель обоих военных

Пока Киев не намерен проводить пресс-конференцию, на которой бы выяснилось, что произошло с Будановым и Залужным.

Какую версию о местоположении Залужного выдвинул Путин

Президент России Владимир Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный находится за границей. Во время встречи с военкорами он так ответил на вопрос Александра Сладкова о местоположении Залужного.

«Вы у него спросите, где он, для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться», — сказал Путин.

Куда пропал Залужный: мнения экспертов

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что Залужный может находиться за границей по двум причинам.

«Была информация, что он тяжело ранен. Украинские паблики это подтверждали. Я думаю, что если Залужный находится за границей, то проходит восстановление. Однако, возможно, на Украине есть политические противоречия между Залужным и Зеленским. И Залужный просто нашел себе укрытие, чтобы спрятаться от Зеленского», — считает Матвийчук.

Военкор Александр Сладков тоже не исключает, что Залужный был тяжело ранен, поэтому не может выполнять обязанности главкома ВСУ: «Кто займёт пост? Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский? Для Вашингтона это шаг назад. <...> Уроженец Владимирской области, выпускник Московского общевойскового командного училища Сырский, имеющий родственников в России, не такой рафинированный пронатовец».

Сладков считал руководителя Главного управления разведки ВСУ Кирилла Буданова главным претендентом на пост главного командующего ВСУ. «Делу Запада предан, кадровый военный, молод, агрессивен», — так говорил о нем военкор.

Фото: МО Украины Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов исчез из публичного пространства с конца мая

Жив ли Буданов

После поста в Telegram-канале ГУР 29 мая глава службы больше не выходил на связь. В воскресенье, 18 июня, британская газета The Daily Telegraph сообщила, что у нее нет данных, жив ли Кирилл Буданов. При этом его представители и помощники выступили с опровержением сообщений прессы о тяжелом ранении и гибели высокопоставленного военного.

Накануне бывший народный депутат Украины Илья Кива сообщил в своем Telegram-канале, что «Буданов умер».

«Информация поступила из посольства Украины в Германии. Сообщил источник в ОП (офисе президента. — NEWS.ru). <...> Но точно будут скрывать этот факт столько, сколько будет возможно», — написал экс-парламентарий.

Российский военный обозреватель Владислав Шурыгин допускает две версии: Буданов или погиб, или тяжело ранен.

«Мы получили дополнительную информацию по выложенному в Сеть видео прилёта ракеты, ударившей в воду рядом со зданием ГУР. Украинцы устроили целые танцы с бубнами вокруг этого удара, объявив о промахе. Но теперь выяснилось, что именно в этом месте на глубине 10 метров располагался бункер, в котором был развернут ситуативный штаб ГУР», — пишет Шурыгин в своем Telegram-канале.

По данным военного обозревателя, бункер под водой был построен еще в советское время — на случай ядерного удара. Вода служила дополнительным прикрытием.

«Но то, что хорошо прикрывало от воздушного атомного взрыва, было не рассчитано на прилет специального противобункерного боеприпаса, который и поразил бункер ГУР. В нем, судя по всему, находился Буданов», — предполагает Шурыгин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Что говорят о Буданове в немецком госпитале

Сотрудник российских силовых структур в пятницу, 15 июня, подтвердил, что Буданов получил тяжелое ранение во время ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине.

Но в приемной медицинского учреждения в Берлине сообщили, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины не проходит лечение в этом медучреждении. По информации корреспондента РИА Новости, после того как собеседник услышал фамилию Буданова, он отошел от телефона, посовещался с другим сотрудником больницы и вернулся с отрицательным ответом.

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